Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек

Количество погибших в ходе землетрясения произошедшего на юго-востоке Турции достигло 14 тыс.104 человек, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Ранения, по его данным, получили 63 тыс. 794 человека, разрушены 6 тыс. 444 здания, сообщает ТАСС.

Сейчас Эрдоган находится в Газиантепе, который серьезно пострадал из-за стихийного бедствия. В числе прочего, была разрушена одноименная 1800-летняя крепость в центре города, которая сохранилась со времен Древнего Рима.

Напомним, 6 февраля Турцию потрясло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган отметил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Многие страны, включая Россию, начали открывать сборы для помощи пострадавшим. Раис Татарстана Рустам Минниханов также поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции в Казани. Сегодня «Татар-информ» сообщил, что власти Менделеевска также отправили в столицу РТ гуманитарный груз для пострадавших. В общей сложности за сутки в республике собрали свыше 157 тыс. рублей.