Число призванных из запаса в рамках частичной мобилизации достигло 260 тысяч

Число граждан России, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тыс. человек. Об этом рассказала председатель Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым, передает ТАСС.

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду, 19 октября — прим. Т-и), назвал, что <…> из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тыс., осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — поделилась своим пониманием ситуации парламентарий.

Президент России Владимир Путин еще 14 октября отметил, что мобилизация завершится примерно через две недели, напомнила депутат.

«На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков, и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский», — сказала в связи в этим глава думского комитета.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил СМИ, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих.