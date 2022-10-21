Обзор: Главное к вечеру 21 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Минниханов провел первое заседание оперштаба

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел первое заседание оперштаба, который отвечает за реализацию мер, предусмотренных указом Президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах страны.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, а также бесперебойной работы объектов жизнедеятельности, в том числе транспорта, системы ЖКХ и энергетики.

Решения татарстанского оперштаба будут обязательными для органов исполнительной власти республики и местного самоуправления, организаций и жителей Татарстана, следует из информации telegram-канала «Оперштаб Татарстана».

Иран и Россия создадут собственную платежную систему

Telegram-канал «Собственный корреспондент» сегодня пишет, что лишенные возможности использовать международные финансовые системы Россия и Иран планируют разработать собственный аналог платежной системы. Санкционное давление буквально вынудило россиян и иранцев идти на сближение.

Сотрудничество налаживается во многих отраслях. Регулярно появляются новости о сделках в сфере энергоресурсов, логистики и торговли. Иран готов взять на себя обслуживание гражданских лайнеров, производство легковых автомобилей. Не стоит забывать и о том, что этой стране есть что предложить РФ и в военно-технической отрасли.

Поэтому важно разработать надежную платежную систему, которая не будет зависеть от внешнего прессинга, уверен блогер. И вот появилось сообщение, что в ближайшее время система начнет функционировать. Пусть сейчас Иран и Россия только в начале пути, но за их действиями внимательно следит Латинская Америка, страны Юго-восточной Азии и Африки, которые стремятся уйти от навязчивой опеки США, убежден автор поста.

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Об этом заявила пресс-секретарь украинского оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк. При этом она уверена, что гражданские лица в результате обстрела пострадать не могли, так как удар наносился во время комендантского часа.

По предположению Гуменюк, в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду российские военные, передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На российско-грузинской границе уберут мобильные военкоматы

С 22 октября на российско-грузинской границе уберут мобильные военкоматы, сообщает telegram-канал Baza.

После объявления о мобилизации в конце сентября на пункте пропуске в Верхнем Ларсе образовались большие очереди — люди стояли в пробках чуть ли не неделю. Тогда там и в пункте Нижний Зарамаг установили мобильные военкоматы, чтобы раздавать повестки тем, кого предполагалось призвать из запаса.

Пункты проработали меньше месяца — к концу октября количество людей на границе приблизилось к норме, и с 22 октября мобильные военкоматы уберут с границы.

В России девушек предложили призывать в армию

Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. Депутат Госдумы Алексей Чепа разъяснил, в каком формате он предлагает призывать россиянок в Вооруженные силы.

«Девушкам, которые идут служить — еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», — сказал парламентарий.

Около 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам

Около 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам, сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ошибочно мобилизованных продолжат возвращать.

Картаполов также заявил, что участники теробороны, выполняющие сложные боевые задачи, могут получить статус ветерана боевых действий, сообщает telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на Covid-19 для непривитых россиян, приехавших из-за границы

Telegram-канал «78. Роспотребнадзор» поясняет, что изменения отменяют правило, по которому непривитые граждане в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на Covid-19.

Это требование не касалось людей, вакцинированных в течение последних 12 месяцев или переболевших в последние шесть месяцев.

Депутаты решили взять шефство над военными городками

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам российского парламента взять шефство над военными городками и медициной. Видео опубликовано в личном telegram-канале парламентария.

«Вот здесь наша помощь нужна. Мы должны помогать и финансово, и через парламентский контроль», — отметил он.

Зеленский ввел санкции против Элвина Грея, Лорак, Повалий, Седоковой и Радия Хабирова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Элвина Грея.

Ограничения будут распространяться на Грея в течение пяти лет. Также под санкции попал глава Башкортостана Радий Хабиров, но уже сроком на десять лет, пишет татарстанский канад «Еду в Татарстан».

Еще в числе компаний, попавших под санкции, числятся Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Судостроительная корпорация «Ак Барс», аэропорты Казани и «Бегишево», «Татнефть», АО «Радиоприбор», Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, АО «Радиоприбор», Нижнекамский завод грузовых шин и другие.

Всего в новый санкционный список Зеленского попали 2507 физических лиц и 1374 российские фирмы. Помимо политиков и руководителей предприятий, в нем оказались поп-звезды и телеведущие, в том числе украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко.

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