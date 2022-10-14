Путин: Частичная мобилизация завершится в течение двух ближайших недель

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Росси завершатся в течение двух ближайших недель, заявил Президент РФ Владимир Путин. Сейчас, по его словам, в войсках формирования находятся уже 222 тысячи человек, из них 33 тыс. находятся в подразделениях, еще 16 тыс. приступили к выполнению боевых задач.

«Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

Президент также назвал причины объявления частичной мобилизации. «Линия соприкосновения – 1100 км. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства.

Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку, подчеркнул Путин.

Частичную мобилизацию в России он объявил 21 сентября. По данным Минобороны, призвать для службы в зоне СВО планировалось 300 тыс. резервистов. Путин подчеркнул, что в начале частичной мобилизации военное ведомство предлагало призвать меньшее количество резервистов.