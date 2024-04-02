В результате атаки БПЛА в Татарстане пострадали шесть человек

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Во время атаки БПЛА по предприятиям республики в Елабуге и Нижнекамске пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», – отметили в министерстве.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, отмечают власти.

Генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев заявил, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие общежитие в ОЭЗ «Алабуга», были оснащены оборудованием стран НАТО. Все службы находятся в повышенной готовности.