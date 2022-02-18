Число погибших во время паводков в Рио-де-Жанейро выросло до 120 человек

В бразильском городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро число жертв подтоплений, начавшихся в результате сильных ливней, увеличилось до 120. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.

Отмечается, что 116 человек спасателям до сих пор не удалось найти.

«Жертвами трагедии стали 120 человек, 116 числятся пропавшими без вести», — сказано в сообщении СМИ.

16 февраля в Бразилии за шесть часов в городе выпало больше месячной нормы осадков, это привело к образованию паводков.

Причиной ливней в южноамериканском государстве, как правило, является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана.

В январе 2020 года во время паводков погибло 66 человек.

Кроме того, с начала сезона дождей в ноябре 2021 года в стране погибли более 70 человек в таких штатах, как Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонару в связи с произошедшим.

Напомним,16 февраля лидеры двух стран провели переговоры в Москве, куда 15 февраля Болсонару прибыл с рабочим визитом.