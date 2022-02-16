Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями в Бразилии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонару в связи с наводнением в штате Рио-де-Жанейро, которое привело к смертям местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В завершение, уважаемый господин Президент, я знаю, что вчера в Бразилии случилось несчастье: в результате ливневых дождей есть разрушения и погибшие. Я хочу выразить свои соболезнования Вам, всему бразильскому народу в связи с этой трагедией и пожелать выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

16 февраля лидеры двух стран провели переговоры в Москве, куда 15 февраля Болсонару прибыл с рабочим визитом.

В этот же день в Бразилии из-за обильных осадков образовались паводки. В результате природного катаклизма погибло около 6 человек. Сейчас на местах трагедии работают большие группы спасателей.