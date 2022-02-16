В Рио-де-Жанейро шесть человек погибли в результате наводнений

Не менее шести человек погибли в результате паводка, вызванного ливнями на юго-востоке Бразилии в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро) Об этом заявил в своем Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью, передает ТАСС.

«Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм [осадков] выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни», – написал Маринью.

За шесть часов в городе выпало больше месячной нормы осадков.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, в свою очередь, отметил, что на местах катаклизмов сейчас работают 120 спасателей и дополнительно была направлена еще одна группа из 60 человек.

Причиной осадков в Бразилии, как правило, является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана.

В январе 2020 года во время паводков погибло 66 человек.

Кроме того, с начала сезона дождей в ноябре 2021 года в стране погибли более 70 человек в таких штатах, как Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.