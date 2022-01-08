Число новых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 миллионов

Третью сутки подряд в мире ежедневно фиксируют более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общий прирост заболевших уже превысил 300 млн человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

За минувшие сутки больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Италии, Аргентине, Австралии, Турции и Израиле.

Так, в Аргентине четвертый день подряд наблюдается максимальный суточный прирост заболеваемости — более 110 тыс. новых случаев заражения.

Новые вспышки коронавируса в мире связаны с распрастранением нового штамма, который намного заразнее своих предшественников.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».