Метеоролог рассказал, придут ли в Казань крещенские морозы

Средняя температура воздуха в первую декаду января в Татарстане оказалась выше нормы на 6 градусов. Также она будет выше нормы и во вторую декаду месяца. Рождественских морозов не было, стоит ли ждать крещенские, «Татар-информу» рассказал казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Средняя многолетняя температура воздуха в городе на Крещение (19 января) за последние 46 лет составляет -9 градусов. В 26 случаях этот день выдался теплее и в 20 случаях – холоднее», – сообщил он.

Но крепких морозов, скорее всего, в этом году не будет. Это связано с глобальным потеплением климата, которое происходит из-за антропогенного воздействия, заметил Юрий Переведенцев.

Подробнее о погоде в январе читайте в материале «Татар-информа» «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями.