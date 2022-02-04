В Татарстане «омикрон» стал доминирующим штаммом

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал доминирующим в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По данным секвенирования, который проводит наш исследовательский противочумный институт "Микроб" в Саратове, на сегодня в республике 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которая обусловлена штаммом "омикрон". Всего было направлено 392 пробы на секвенирование, положительных – 137, из этих 137 85 – это "омикрон" и 52 – штамм "дельта". 62% из проб у нас занимает омикрон», — отметила спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что омикрон отличается высокой контагиозностью и широким распространением. В Роспотребнадзоре добавили, что процент нового штамма в общей структуре заболеваемости Covid-19 будет расти.