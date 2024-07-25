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ЦИК Татарстана зарегистрировала списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий
В Татарстане зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Госсовета РТ, выдвинутые региональными отделениями трех политических партий. Решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Участники заседания проверили документы на соблюдение всех требований Избирательного кодекса РТ.
В результате зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.
18 июля регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).
С информацией о кандидатах можно ознакомиться на сайте Центризбиркома Татарстана, России и в системе ГАС «Выборы».
Ранее стало известно, что избирательным правом в республике, по данным на 1 июля, обладают свыше 2,9 млн человек. Выборы в Госсовет Татарстана, напомним, состоятся 8 сентября. Проголосовать можно будет с 7 утра до 8 вечера.
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