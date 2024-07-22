ЦИК РТ: Выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета прошло без жалоб и нарушений

В Татарстане завершен этап выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ. Он прошел спокойно, без жалоб. Об этом сообщает Центризбирком республики.

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, на выборы выдвинулись 427 человек: 179 по единому республиканском округу и 248 — в 50 одномандатных округах. Среди них 12 самовыдвиженцев, остальные — представители шести политических партий. В настоящее время продолжается процедура регистрации кандидатов. По данным на 22 июля, ее прошли 50 человек по партийным спискам, в одномандатных округах — 168 человек.

«Уверен, что период регистрации кандидатов в депутаты Госсовета пройдет открыто, гласно, в строгом соответствии со всеми требованиями закона. На 6-7 августа назначена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на государственных каналах телерадиовещания. А уже с 10 августа начнется, пожалуй, самый яркий период избирательной кампании — период предвыборной агитации кандидатов в средствах массовой информации республики», — заявил Кондратьев.

Он напомнил, что день предшествующий голосованию — 7 сентября — это день тишины, а уже в 7 утра 8 сентября откроются избирательные участки. Голосование продлится до 20.00.

В ходе голосования будут выбраны 50 депутатов по партийным спискам и 50 по одномандатным избирательным округам.