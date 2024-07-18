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Избирательным правом обладают более 2,9 млн татарстанцев
На 1 июля в Татарстане активным избирательным правом обладают 2 926 245 человек. Уточненными данными поделился Центризбирком республики.
«Согласно федеральному законодательству, численность избирателей уточняется два раза в год, сверяются данные на 1 января и на 1 июля», — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
По его словам, точные сведения необходимы для подведения итогов голосования, подсчета процента явки и в целом установления легитимности прошедших выборов.
8 сентября в Татарстане пройдут выборы в Государственный Совет РТ VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах. Участки будут открыты с 7.00 до 20.00.
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