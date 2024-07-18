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Политика 18 июля 2024 13:48

ЦИК РТ зарегистрировала список кандидатов в Госсовет Татарстана от двух партий

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Списки кандидатов в депутаты Государственного Совета Татарстана от реготделений ЛДПР и партии «Новые люди» были зарегистрированы сегодня на заседании Центризбиркома РТ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Члены комиссии проверили документы на соответствие всем требованиям Избирательного кодекса РТ. В результате в список, выдвинутый ЛДПР, включены шесть человек, «Новыми людьми» — 44 человека.

«В соответствии с частью 2 статьи 42.1 Избирательного кодекса Республики Татарстан партийный список кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов», — объяснили в пресс-службе ЦИК РТ.

Ранее стало известно, что избирательным правом в республике, по данным на 1 июля, обладают свыше 2,9 млн человек. Выборы в Госсовет Татарстана, напомним, состоятся 8 сентября. Проголосовать можно будет с 7 утра до 8 вечера.

#выборы в госсовет рт #цик рт
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