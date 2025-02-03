ЦИК Белоруссии: Лукашенко набрал рекордные 86,82% голосов

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко победил на выборах Президента Республики Беларусь, набрав 86,82% голосов. За политика проголосовали 5 136 293 человек. Итоги выборов были подведены сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии РБ, передает БЕЛТА.

«Президентом <...> избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан <...>, принявших участие в голосовании», — сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская.

При общем количестве избирателей в 903 994 человека бюллетени получили 5 916 834 из них, а проголосовали 5 916 195. Досрочному голосованию отдали предпочтение 2 887 052 человека, по месту нахождения проголосовали 278 850 избирателей. В день выборов отдали свои голоса на избирательных участках 2 750 293 белорусских гражданина.

Из конкурентов Лукашенко больше остальных набрал Сергей Сыранков — 189 740 голосов избирателей. Олега Гайдукевича поддержали 119 272 избирателя, Анну Канопацкую — 109 760, Александра Хижняка — 102 789.

Выборы Президента Белоруссии прошли 26 января. Александра Лукашенко с победой поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.