Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента Белоруссии

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Президент России Владимир Путин «сердечно» поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — выразил уверенность российский лидер.

Кроме того, по мнению Путина, за последнее время ему и Лукашенко «удалось немало сделать для упрочения дружественных связей» между двумя странами.

Президент РФ заверил коллегу в продолжении работы по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа, доброго здоровья и благополучия. «Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду вас в скором времени в Москве», — заключил Президент России.

Ранее Центризбирком Республики Беларусь заявил, что Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов. Новая президентская каденция станет для политика седьмой по счету: он возглавляет Белоруссию с 1994 года.