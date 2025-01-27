Минниханов поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Белоруссии

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах Президента страны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«От души поздравляю вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен — вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», — подчеркнул Минниханов в поздравительной телеграмме.

«Искренне желаю вам дальнейших успехов в ответственной деятельности на высоком посту, неиссякаемой энергии и сил для достижения самых амбициозных целей во славу родной страны», — добавил Раис Татарстана.

«Пользуюсь приятным поводом, чтобы выразить уверенность в перспективах развития многогранного и доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Беларусью. Надеюсь и в будущем на вашу поддержку в деле практической реализации солидного потенциала татарстано-белорусских связей в интересах братских народов России и Беларуси», — заметил Рустам Минниханов.

«С глубокой признательностью за взаимопонимание и наилучшими пожеланиями здоровья и счастья вам и вашим близким», — заключил Раис Татарстана.

Ранее Центризбирком Республики Беларусь заявил, что Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов. Новая президентская каденция станет для политика седьмой по счету: он возглавляет Белоруссию с 1994 года.