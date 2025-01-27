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Политика 27 января 2025 08:55

Лукашенко победил на выборах Президента Белоруссии, набрав 86,82% голосов

Лукашенко победил на выборах Президента Белоруссии, набрав 86,82% голосов
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru

На выборах Президента Белоруссии победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов. Об этом заявил председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

«Предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты Республики Беларусь: Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%, Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82%, Сыранков Сергей Александрович – 3,21%, Хижняк Александр Николаевич – 1,74%, против всех – 3,60%», – рассказал глава ЦИК РБ.

«Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК», – изложил свое видение ситуации Карпенко.

Итоговая явка на выборах, по информации Центризбиркома, составила 85,70%. Выборы Президента Республики Беларусь считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. Для победы достаточно заручиться поддержкой более половины тех, кто принял участие в голосовании.

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#Беларусь #выборы президента #Александр Лукашенко
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