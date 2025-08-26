news_header_top
Общество 26 августа 2025 11:07

Цифровизация для города будущего: в Казани подвели итоги форума «РЕБУС 2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проходивший в столице Татарстана 18 и 19 августа международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура» был посвящен практике эффективного использования цифровых решений в России и за рубежом в сферах строительства, проектирования и архитектуры.

Событие объединило представителей 68 российских регионов и 25 зарубежных стран. Делегаты из-за рубежа представляли, в частности, ОАЭ, Малайзию, Индонезию, Индию, Саудовскую Аравию, Сенегал, Казахстан, Узбекистан, Египет, Алжир, Сербию, Иран, Иорданию, Нигерию, Мозамбик, Китай, Филиппины и Кыргызстан. С докладами и лекциями выступили 165 спикеров, общее количество участников превысило 7,5 тыс. – это самый высокий показатель за все годы проведения форума. Была организована онлайн-трансляция на русском и английском языках.

В ходе форума удалось заключить 11 соглашений, в том числе четыре – с участием Татарстана. Они касались реализации девелоперских проектов и поставок строительных материалов. По результатам мероприятия будет подготовлена резолюция, которую направят на рассмотрение в Правительство РФ.

Форум открыло пленарное заседание, в рамках которого Раис РТ Рустам Минниханов задал тон последующим дискуссиям и подчеркнул: если бы не цифровизация, многие проекты реализовывались бы медленно или с ошибками.

По словам руководителя республики, город будущего – это новый стандарт качества жизни. И в рамках форума над этим стандартом велась активная работа. Молодые специалисты создавали проекты общественных пространств для интерактивной среды, опытные профессионалы соревновались в эффективности применения искусственного интеллекта в госучреждениях, а архитекторы и реставраторы делились практикой сохранения исторического и культурного наследия с применением технологий.

Инновационные и прикладные идеи форум подарил Иннополису – молодые архитекторы и строители размышляли над тем, как преобразовать его общественные пространства в интерактивную среду и предложили сразу несколько интересных решений. Лучшие из них уже переданы городу-спутнику Казани для дальнейшей реализации.

Согласно мастер-плану развития цифрового города с населением в 8 тыс. человек, до 2050 года планируется привлечь около 474 млрд рублей в виде инвестиций. Часть этих средств направят на внедрение проектов, созданных участниками Международного кампа АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика». В общей сложности в нем приняли участие представители более 25 стран, включая государства БРИКС+, ШОС и АСЕАН. Очно в работе лагеря участвовали 100 студентов 14 наставников и лекторов. Камп стал крупнейшим в России международным мероприятием в формате проектно-образовательного интенсива.

На форуме можно было увидеть, как уже сейчас в сфере строительства и проектирования используют инновационные цифровые продукты и как происходит процесс их внедрения. Это удалось продемонстрировать в рамках «Битвы искусственных интеллектов» – мероприятия с практической сессией и воркшопом для представителей госструктур в сфере строительства и архитектуры. В сессии приняли участие делегации из десяти регионов России: Самарской, Тульской, Липецкой, Ленинградской, Калужской областей, республик Крым, Мордовия, Марий Эл и Чувашия. Эксперты разработали дорожные карты внедрения ИИ в ведомствах, применив цифровые инструменты на реальных данных – сметах, графиках и 2D-чертежах.

Сохранение архитектурного и культурного наследия – еще одно направление, где инновационные решения активно применяются. Вопросам использования цифровых продуктов в этой сфере в программе форума «РЕБУС 2025» оказался посвящен цикл из трех практических сессий. Организаторы уверены, что разобранные примеры наглядно показали: исторические ценности можно не просто сохранять, но и приумножать, создавая современные, функциональные и привлекательные пространства. Речь шла о реконструкции музейного комплекса «Мелихово» в Московской области, перепрограммировании двора Присутственных мест на территории Казанского Кремля и прилегающего к нему участка крепостной стены, реставрации гаража Константина Мельникова в Москве с переносом выставочных пространств в подземный этаж, восстановлении мозаичных панно в крымском Мисхоре.

Одним из главных вопросов форума «РЕБУС 2025» стал кадровый вызов. Согласно дорожной карте по реализации концепции подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, к 2035 году необходимо привлечь 850 тыс. специалистов. Особенно остро дефицит кадров ощущается в сфере ЖКХ.

В связи с этим на сессии «Кадровый фундамент цифровой революции: как готовить профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения» заместитель директора по инновациям и учебной работе НИИСФ РААСН и руководитель Университета Минстроя Алина Постовалова заявила, что отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, поскольку примерно 50% работников находятся в пенсионном и предпенсионном возрасте.

«Форум считается одним из самых авторитетных в отрасли, поскольку на его площадке всегда собираются только профессионалы», – заметил модератор пленарного заседания Анатолий Курманов, председатель экспертного совета Центра компетенций «Умный город». Нынешний год не стал исключением, и форум в очередной раз стал местом встречи экспертов и площадкой для глубокой проработки актуальных тем и задач, стратегически важных для экономики страны.

