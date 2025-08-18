Метшин на форуме «РЕБУС 2025» представил цифровой двойник Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин на пленарной сессии Международного форума «РЕБУС 2025» представил концепцию цифрового двойника города. По его словам, современные цифровые технологии позволяют не только принимать оперативные и грамотные управленческие решения, но и повышать качество жизни горожан, что выводит Казань в топ умных городов России.

Цифровой двойник – это комплексная система моделей, которая в реальном времени отображает город и происходящие в нем процессы, позволяя планировать развитие инфраструктуры и принимать решения на основе актуальных данных. Так, на основе 3D-модели города, созданной в прошлом году, архитекторы могут визуализировать новые проекты и оценивать их влияние на городскую среду. Основой системы служит городская геометрия, содержащая все ключевые градостроительные документы, в том числе генплан.

«Сегодня в системе более 700 уникальных видов сведений, содержащих более 20 млн объектов. Выстроенная в ней работа позволяет вести многие процессы сразу в цифровом виде и исключить создания бумажных документов. Более 70 автоматизированных рабочих мест позволяют оперативно в онлайн-режиме оказывать услуги для жителей бизнеса 24 на 7», – сказал градоначальник.

Метшин подчеркнул, что цифровизация помогает не только в проектировании, но и в содержании города. С помощью систем контроля можно отслеживать состояние дорог, освещения и городской среды, управлять уборкой улиц и благоустройством общественных пространств, а транспортная модель Казани объединяет данные с умных светофоров, камер подсчета трафика и анализа ДТП, что позволяет эффективно организовать движение и снизить аварийность.

«Только за последние 10 лет количество автомобилей в Казани выросло на 30% и достигло 485 тыс. Это не считая транзитного транспорта, в том числе связанного с туристическим трафиком. Мы приближаемся к цифре 5 млн туристов, и половина из них приезжает на личном автотранспорте. Поэтому без эффективных решений по организации движения транспорта даже строительство и ремонт дорог не спасли бы сегодня Казань от колоссальных пробок», – сказал Метшин.

В том числе благодаря цифровым технологиям ситуацию удалось улучшить. Так, средняя скорость движения автотранспорта в Казани за 10 лет повысилась на 7% и составила 35 км в час. Количество ДТП за аналогичный период при росте автомобилизации снизилось более чем на 30%.

По словам мэра, цифровой двойник объединяет данные всех городских систем, позволяя оперативно реагировать на изменения и принимать решения на опережение. Эта система делает Казань умным городом, в котором комфортно жить и работать каждому жителю.