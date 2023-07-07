Чехия поставит Украине авиасимуляторы для обучения пилотов

Чехия передаст Киеву учебные авиасимуляторы, чтобы подготавливать летчиков прямо на территории Украины. Об этом заявил Премьер-министр республики Петр Фиала по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Чехия поможет с обучением пилотов, включая летчиков для истребителей F-16», — цитирует главу чешского Правительства ТАСС.

Фиала также анонсировал поставку боевых самолетов и боеприпасов для украинских военных. Что касается предстоящего саммита НАТО, он выразил надежду, что союзники в альянсе поддержат планы Украины вступить в организацию.

«Она может рассчитывать на голос Чехии», — подчеркнул политик.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дания и Нидерланды уже этим летом начнут обучение украинских летчиков на боевых самолетах F-16.

19 мая стало известно, что США и их союзники намерены передать Украине истребители F-16. Киев настаивал на этих поставках с конца прошлого года, а в феврале обратился к Нидерландам с соответствующим официальным запросом.