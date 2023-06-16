Генсек НАТО: Дания и Нидерланды летом начнут обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16

Уже этим летом Дания и Нидерланды приступят к обучению украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я приветствую новые объявления о предоставлении оружия и обучении для Украины, включая инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских летчиков применению F-16 этим летом», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг отметил, что не может сказать, когда именно Запад передаст эти самолеты Украине.

«Это будет зависеть от того, когда будут подготовлены летчики, а также от нашего анализа потребностей Украины», — подчеркнул политик на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса.

Накануне власти Нидерландов опубликовали заявление о том, что в Восточной Европе создадут центр подготовки летчиков для ВСУ и сейчас в НАТО занимаются разработкой программ обучения.

Напомним, 19 мая стало известно, что США и их союзники намерены передать Украине истребители F-16. Украина настаивала на этих поставках с конца прошлого года, а в феврале обратилась к Нидерландам с соответствующим официальным запросом. Но американские власти долгое время считали передачу боевой авиации западного производства несвоевременным шагом.