«Экорайон» Казани вышел на стройку: стартовали работы по ключевым коммуникациям

Активизировались работы по прокладке коммуникаций на территории «Экорайона» в Казани. Это участок в 15 минутах от центра города рядом с лесопарком «Лебяжье». В свое время землю передали Республиканскому фонду поддержки. Как обстоят дела с инженерными сетями и какие перспективы по застройке, узнал «Татар-информ».





Земельный массив площадью около 760 гектаров расположен в Кировском районе Казани – в районе Аракчино, вблизи Волги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему принято решение о застройке «Экорайона» в лесном массиве

Земельный массив площадью около 760 гектаров расположен в Кировском районе Казани – в районе Аракчино, вблизи Волги. Эта территория известна под названиями «Серебряный бор» и «Экорайон».

В 2017 году правительство республики приняло решение передать землю Республиканскому фонду поддержки (РФП). Он создавался в том числе для урегулирования последствий банкротства «Татфондбанка».

Фактически РФП стал инструментом, с помощью которого Татарстан взял на себя поддержку вкладчиков, пострадавших после краха «Татфондбанка» и аффилированного с ним «Интехбанка».

Капитал фонда был сформирован из двух частей. Первая – это пожертвования, из этих средств и сейчас производятся выплаты. Вторая – это средства, которые фонд получил от продажи части участка.

Петербургский девелопер застроит два квартала, еще на два нашли застройщика

Фонд передал первый участок «Экорайона» федеральному девелоперу Glorax в 2023 году. Застройщик из Санкт-Петербурга подписал с РФП договор аренды с правом выкупа. Участок перейдет в собственность компании при соблюдении всех условий договора и только после полной оплаты.

Девелопер разработал проект «Glorax Экосити», согласно которому будет застраивать жилой комплекс на территории площадью 29,5 га. Общая площадь недвижимости в рамках проекта превышает 230 тыс. кв. м.

Как сообщили «Татар-информу» в РФП, Glorax будет застройщиком первого и третьего квартала «Экорайона», работа уже идет. Кто будет возводить второй и четвертый кварталы, пока не раскрывается. Но, как сообщили в фонде, сейчас этот процесс находится «на стадии согласования договорных отношений».

Местный застройщик построит 26 домов на территории «Военного городка-32»

По документам территория площадью 759 га разделена на две зоны с условными названиями «Экорайон» и «Военный городок-32».

В 2023 году стало известно, что на территории бывшего 32-го военного городка в Кировском районе будет работать местный застройщик СК «Бриз».

Компания возведет жилой комплекс «Урман Град» в четыре очереди. Строительство первых трех очередей будет идти одновременно с 2026 по 2032 год. Строить дома четвертой очереди начнут в 2026-2028 годах и закончат в 2034-2036 годах. Жилой комплекс будет состоять из 26 домов и семи подземных парковок.

«Когда мы только начали работу, перед нами был просто огромный участок земли без какой-либо инфраструктуры»

В РФП понимают, что проектирование и строительство инженерных сетей ускорит освоение территории.

«Когда мы только начали работу, перед нами был просто огромный участок земли без какой-либо инфраструктуры и понимания дальнейшего развития. За прошедшие годы была проведена большая комплексная работа, которая позволила превратить эту территорию в проект с понятной структурой, перспективой и реальными возможностями для реализации», – прокомментировал «Татар-информу» исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

Сейчас разработана проектная документация по направлениям:

магистральные сети водоснабжения;

магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации;

сети кабельной канализации связи;

котельные и магистральные сети теплоснабжения.

«Вся указанная проектная документация успешно прошла государственную экспертизу. Магистральные сети ливневой канализации в работе», – сообщили в фонде.

Ибрагимов отметил, что работа над инфраструктурой территории – это не только инвестиции в развитие города, но и важная социальная задача по поддержке жителей республики.

«Сегодня мы уже видим результаты: появляются первые участки, переходящие в стадию реализации, и растет интерес со стороны застройщиков. Это показатель последовательной и системной работы, которую команда РФП проделывала все эти годы», – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор фонда.

«Ядран-Строй» проводит канализацию, а деньги на водоснабжение дают федералы

По двум объектам инженерной инфраструктуры определены источники финансирования. Заказчиком строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан (ГИСУ РТ). Прокладывать сети будут за счет заемных средств.

Аукцион на строительство сетей канализации на территории «Экорайона» выиграла казанская компания «Ядран Строй», которая уже начала работу. Ожидается, что жилые дома к канализации подключат в четвертом квартале 2026 года.

По проекту водоснабжения заказчиком является РФП. На прошлой неделе стало известно, что Татарстан на этот проект получит почти 1,4 млрд рублей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Республика стала участником нового проекта модернизации ЖКХ, одобренного Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. Проект водоснабжения реализуют по программе с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния.

До конца 2026 года в Казани для этого проекта также планируется построить водопроводную насосную станцию мощностью 13,95 тыс. куб. м/сутки и проложить 13,8 км магистральных сетей водоснабжения. Новая инфраструктура обеспечит надежное водоснабжение территорий «Военного городка-32» и «Экорайона». В ближайшее время подрядчик по строительству сетей водоснабжения будет определен на тендерной основе, пояснили в РФП.

Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги для обеспечения транспортной доступности первого-четвертого квартала «Экорайона» и «Военного городка-32». Проект прошел государственную экспертизу.

Территорию включили в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций РТ. Институт пространственного планирования Татарстана разработал документацию по планировке территории, где будет находиться закольцовка газопровода высокого давления по ул. Тэцевская ГРС-5 и газопровода высокого давления по ул. Аракчинское шоссе ГРС Новая Тура.

«Проект задумывался как пространство с атмосферой загородной жизни»

Все эти годы Республиканский фонд поддержки придерживается концепции «Экорайона», выбранной во время открытого конкурса под председательством Президента РТ (ныне – Раиса РТ) Рустама Минниханова. Несмотря на то что на разных этапах к проекту проявляли и продолжают проявлять интерес застройщики с альтернативными взглядами на развитие территории, базовые принципы заложенной концепции остаются неизменными.

Проект задумывался как пространство с атмосферой загородной жизни, где природное окружение сочетается с функциональностью и возможностями современного города. Именно эта идея – баланс спокойствия, экологии и современных стандартов – лежит в основе дальнейшей реализации территории. Фонд рассматривает сохранение первоначального замысла как принципиально важное условие устойчивого развития территории.

Фотографии предоставлены пресс-службой РФП