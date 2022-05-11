Инвесторы идут в «Серебряный бор»: Казань вырастет на 1 млн квадратных метров жилья

В Кировском районе Казани готовят территорию к строительству более 800 тыс. квадратных метров жилья. Район позиционируют как экологичный – застройку впишут в лесной ландшафт. Решен и вопрос с транспортом: к новому району строят дорогу – дублер Горьковского шоссе. Подробнее о проекте – в материале «Татар-информа».

Участок земли площадью 760 га находится в районе Аракчино. Раньше территория принадлежала артиллерийской военной части Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не было ни спроса, ни адекватной цены»

Участок земли площадью 760 га находится в районе Аракчино. Раньше территория принадлежала артиллерийской военной части. За ненадобностью федеральные власти передали в 2011 году землю Татарстану. Первоначально площадка рассматривалась для возведения спортивных объектов к Универсиаде 2013 года, однако от этих планов отказались. Уже в 2017 году по решению Правительства республики участок отдали Республиканскому фонду поддержки (РФП), который был создан в том числе для решения проблем вкладчиков обанкротившегося «Татфондбанка».

Как использовать участок, определили в результате международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана района. Члены жюри под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова признало победителем конкурса проект экорайона, разработанный международным консорциумом во главе с британской Knight Frank.

Жюри признало победителем конкурса проект, разработанный международным консорциумом во главе с британской Knight Frank Фото: кадр презентации проекта

«Проект максимально учитывает экологию, экономику города, вопросы сохранения природного ландшафта, а также виды на Волгу и центр города» – сообщил «Татар-информу» исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

Однако сразу пустить в дело участок не получилось – после ухода военных остались обременения. Требовалось исключить участок из запретной зоны военного объекта, где была запрещена любая хозяйственная деятельность. В целом для того, чтобы отдать землю под застройку, была проведена большая документальная работа – вносились изменения в Генеральный план Казани, в прошлом году были утверждены новые правила землепользования и застройки города, которые уже учитывали жилую застройку на территории участка РФП.

Требовалось исключить участок из запретной зоны военного объекта, где была запрещена любая хозяйственная деятельность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Крупные застройщики знали о наличии таких ограничений на участке – от них не было ни спроса, ни адекватной цены. Но, несмотря на это, благодаря поддержке Правительства РТ и пониманию необходимости скорейших выплат пострадавшим был реализован первый участок – это долгосрочная сделка по покупке земли в Аракчино, на средства которого фонд до сих пор осуществляет выплаты», – отметил Ибрагимов.

За четыре года своей деятельности фонд оказал поддержку вкладчикам на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Более 4,5 тыс. заявителей смогли полностью вернуть средства, которые они отдали разорившимся банкам.

Новыми жителями района станут 28 тыс. человек

В основу технического задания на разработку проекта легли основные идеи и материалы концепции международного конкурса. «В настоящий момент разработка проекта планировки завершена, материалы для утверждения на днях мы направили в исполком Казани», – рассказал Ибрагимов.

Неофициальное название района – «Серебряный бор». По документам территория разделена на две зоны с условными названиями «Экорайон» и «Военный городок-32».

Неофициальное название района - «Серебряный бор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под проект «Экорайона» отведено 723 га. Планируется, что многоквартирная жилая застройка займет 77,1 га, будет построено около 90 домов высотой в 6-10 этажей. Жилая площадь составит 466 тыс. квадратных метров.

Частное жилье займет 163,7 га. Как ожидается, будет построено 616 индивидуальных домов общей площадью 116,2 тыс. квадратных метров.

Социальная инфраструктура будет состоять из трех школ на 1,5 тыс. мест каждая, четырех детских садов на 340 мест, двух – на 220 мест и двух на 50. Площадь парковых и зеленых территорий составит 305 га.

Проект «Военный городок-32» займет площадь в 40,5 га. Здесь планируется построить жилье общей площадью 240 тыс. кв. метров, высотность домов – 6-10 этажей. В микрорайоне также планируется строительство школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 340 мест.

Новыми жителями «Экорайона», как ожидается, станут 17,5 тыс. человек, «Военного городка-32» – 10,8 тыс. человек. То есть суммарно проект рассчитан на проживание более 28 тыс. человек.

Инфографика: © «Татар-информ»

К району примыкает железная дорога, по которой курсируют электрички до центра города. Кроме того, уже утвержден проект строительства транспортно-пересадочного узла в районе станции Новое Аракчино. В этом году планируется завершить строительство первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Серебряного бора – она соединит «Экорайон» с центром Казани. В этом же году планируется начать строительство второй очереди дороги в сторону федеральной трассы М7.

«Характеристика района идеально вписывается в концепцию “загородная жизнь в черте города”. Именно по этим причинам цель проекта – не просто размежевать и продать участок, а превратить неизвестную, закрытую для большинства горожан масштабную территорию в 15 минутах от центра Казани в одну из жемчужин нашего города», – отметил Рустем Ибрагимов.

В этом году планируется завершить строительство первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе, она соединит «Экорайон» с центром Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Переговоры ведутся с большим пулом инвесторов-застройщиков»

В РФП отмечают: после всей работы, которая была сделана для капитализации участка, привлекательность участка выросла в разы.

«Мы видим заинтересованность не только от республиканских застройщиков, но и федеральных – на сегодняшний день переговоры ведутся с большим пулом инвесторов-застройщиков. Участок уникальный и при всей проделанной работе по его развитию, даже при современных реалиях, мы фиксируем только повышение спроса», – поделился Ибрагимов.

Землю планируется реализовать крупными частями.

«Как только будет утвержден проект планировки территории, предполагается реализовать один из кварталов под многоквартирную жилую застройку. Это будет первая очередь освоения территории. На данный квартал есть потенциальный покупатель, который уже сделал предложение по стоимости и условиям выкупа земельного участка. По реализации других участков в настоящее время ведутся переговоры», – заявил Ибрагимов.

Первый участок ориентировочной площадью 10 га планируется передать застройщику уже в этом году. Он видовой – расположен на возвышенности с панорамой на Волгу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый участок ориентировочной площадью 10 га планируется передать застройщику уже в этом году. Он видовой – расположен на возвышенности с панорамой на Волгу, Верхний Услон и Казань. По оценке экспертов, его стоимость может приблизиться к 1 млрд рублей.

Потенциальную стоимость участка в фонде, пока не заключены сделки, не называют. «Когда будет достигнута окончательная договоренность с инвесторами, мы сможем рассказать об этом и обязательно это сделаем», – заверил глава РФП.

Отметим, что три года назад общая стоимость всего массива оценивалась в 12 млрд рублей. Однако очевидно, что условия реализации проекта изменились, и сколько удастся выручить за продажу земель всего района, будет зависеть от договоренностей с застройщиками.

Три года назад общая стоимость всего массива оценивалась в 12 млрд рублей. Однако очевидно, что условия реализации проекта изменились Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Ибрагимова, все эти вопросы еще будут выноситься на обсуждение совета РФП. По уставу РФП, деятельность фонда направлена на поддержку тех, кто пострадал от деятельности кредитных организаций, а также на достижение социальных и иных общественно полезных целей. Какие категории граждан будут охвачены возможной поддержкой и о каких суммах будет идти речь – решает только совет Республиканского фонда поддержки.

«В район заходят застройщики с интересными проектами»

Опрошенные «Татар-информом» эксперты отметили, что экологичный район вызовет большой интерес у жителей республики.

«Эта территория будет пользоваться спросом по нескольким причинам. Во-первых, огромную роль сыграет экологическая составляющая. Во-вторых, решена транспортная проблема. Еще это место является достаточно уникальным. Если мы посмотрим реализацию расположенных рядом жилых комплексов “Волжская Гавань” и RICHMOND, то поймем, что в район заходят застройщики с интересными проектами. Это перспективное место», - подчеркнула директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Если мы посмотрим реализацию расположенных рядом жилых комплексов “Волжская Гавань” и RICHMOND, то поймем, что в район заходят застройщики с интересными проектами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, факт того, что там будет смешанная застройка увеличит число желающих приобрести здесь жилье. «Вообще застройщикам выгоднее строить многоквартирные дома – как многоэтажные, так и до четырех этажей. Понятно, что застройщики будут рассчитывать на смешанную застройку. Но востребована будет любая застройка в этом сегменте, потому что проект очень интересный», – сказала она.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил, что спрос будет регулировать цена. «Спрос на жилье в том районе будет, потому что в Казани высокая потребность в жилье. Однако размер спроса зависит от ценовой политики. Если там сделают цены, как в Советском или Ново-Савиновском районе, то спрос будет низкий. Если сделают адекватные цены, то спрос будет большой», – считает эксперт.