Четверть болеющих детей – из семей мигрантов: какова ситуация с туберкулезом в Татарстане

Сколько татарстанцев заболели туберкулезом за год? Как им помогают врачи? Почему, несмотря на их усилия, дети продолжают заражаться? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.





Сегодня туберкулез остается одной из значимых проблем для мирового здравоохранения и входит в десятку основных причин смертности на Земле. Накануне, 24 марта, в мире отметили День борьбы с туберкулезом. Именно в этот день в 1882 году немецкий врач Роберт Кох объявил об открытии возбудителя инфекции.

В 2024 году 10,7 млн человек в мире заболели этим недугом, 1,2 млн человек умерли.

На эпидемию туберкулеза влияют социально-экономические факторы и факторы риска, связанные с хроническими заболеваниями, а также образом жизни – питанием, употреблением алкоголя и курением.

Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. Его бактерии очень жизнеспособны и устойчивы к теплу, холоду, влаге и свету. Пугает и факт, что порядка 25% населения мира имеют латентный туберкулез – они инфицированы, заразны, но не знают о своем диагнозе.

«С 2000 года глобальные усилия позволили спасти 83 млн жизней больных туберкулезом в мире. Благодаря успехам российских фтизиатров в 2021 году ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. В 2024 году заболеваемость в России составила всего 34 случая на 100 тысяч населения», – рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Татарстана Алексей Никитин.

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снижается уже 10 лет

«В прошлом году в Татарстане туберкулезом заболели 654 человека – это на 17% меньше, чем в 2024 году», – привела данные начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

По ее словам, за последние десять лет заболеваемость в республике снизилась вдвое. Сегодня показатель в Татарстане на 25% ниже, чем в среднем по ПФО, и на 30% ниже общероссийского уровня.

«Всего на учете с туберкулезом в Татарстане стоят 980 человек, 41% из них – бацилловыделители. В контакте с ними состоят 9 тысяч человек, из них заболели шестеро», – отметила Алешина.

В ряде районов Татарстана уровень заболеваемости туберкулезом превышает средний показатель по республике. Например, в Менделеевском районе заболеваемость выше в три раза.

В этот список также вошли Черемшанский, Верхнеуслонский, Нурлатский, Зеленодольский, Агрызский, Азнакаевский, Арский, Тетюшский, Бугульминский, Нижнекамский, Дрожжановский, Мензелинский, Высокогорский, Заинский, Сармановский и Спасский районы.

«У этого явления может быть несколько причин. В общем, чем выше охват осмотрами, тем выше выявляемость. Другой аспект в том, что в этих районах было много невыявленных случаев. В 2025 году они вошли в статистику», – объяснила Анна Алешина.

Лучше всего инфекцию выявит флюорография

В республике туберкулезом болеют люди разных возрастов из разных слоев населения. Среди них и пенсионеры, и рабочие, и служащие – заболеть может любой человек.

«52% случаев выявлены при профилактических осмотрах, 48% – при обращениях за медицинской помощью. Идеально выявлять инфекцию при прохождении флюорографии. Как правило, выявляются ранние стадии, а значит, вылечиться будет легче и быстрее», – констатировала Анна Алешина.

Население РТ проходит флюорографию раз в два года. ВИЧ-инфицированные, призывники, контактные лица, переболевшие туберкулезом делают это дважды в год. Педагоги, медработники, работники коммунального хозяйства, торговли, пищепрома – ежегодно.

На этой неделе жители Казани смогут пройти бесплатную флюорографию в популярных торговых центрах. Передвижные рентгеновские установки будут находиться:

25 марта с 10:00 до 15:00 в ТЦ «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56);

26 марта с 10:00 до 15:00 в ТЦ Kazan Mall (ул. Павлюхина, 91);

27 марта c 10:00 до 15:00 в ТЦ «Горки Парк» (ул. Зорге, 11б).

Желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Как организована фтизиатрическая служба в РТ?

Головным учреждением по борьбе с инфекцией в Татарстане является Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. Он оказывает все виды противотуберкулезной помощи населению. Головное учреждение имеет пять отделений, шесть филиалов, а также детский туберкулезный санаторий.

«У нас ведется работа по укреплению кадрового потенциала службы. В Татарстане работают 145 фтизиатров. В 2025 году РКПД пополнился 34 молодыми специалистами», – сказал Алексей Никитин.

За последние пять лет за счет федерального бюджета диспансер получил препаратов на сумму более 250 млн рублей. Республика ежегодно выделяет деньги на амбулаторное лечение больных туберкулезом.

В 2025 году республиканские фтизиатры обследовали более 98 тысяч иностранных граждан. Туберкулез среди мигрантов выявляется в 3,5 раза чаще, чем у жителей Татарстана.

«Мы вносим свой вклад в улучшение демографической ситуации. За последние 10 лет 90 женщин фертильного возраста были излечены от этой болезни, что дало им возможность иметь здоровых детей», – рассказал врач.

Большим достижением для фтизиатрической службы РТ стало снижение смертности от туберкулеза с 2015 года на 75,5%.

«Стоит отметить, что вклад в снижение заболеваемости вносят фтизиатры медицинской службы УФСИН по РТ. После освобождения из мест лишения свободы бывшие заключенные, больные туберкулезом, лечатся в РКПД. От лучшей организации лечения больных в системе исполнения наказаний выигрывает все общество. За последние 10 лет заболеваемость в учреждениях УФСИН снизилась более чем в три раза», – отметил Никитин.

Дети болеют меньше, но все же болеют

«В 2025 году в Татарстане туберкулезом заболели 24 ребенка – 20 детей в возрасте до 14 лет, а также четыре подростка в возрасте 15-18 лет», – привела данные Анна Алешина.

По ее словам, заболеваемость туберкулезом среди детей в республике по сравнению с 2024 годом снизилась на 14%.

По данным Республиканского противотуберкулезного диспансера, 25% заболевших – дети из семей мигрантов.

«Ежегодно в Татарстане выявляется порядка 3 тысяч детей с латентной туберкулезной инфекцией – заражение было, но заболевание не развилось. Почему дети заболевают? Статистика показывает, что каждый пятый взрослый, заболевший туберкулезом, не проходил флюорографию вовремя. А потом он инфицирует окружающих детей. Вот в чем состоит проблема», – рассказала заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Татарстана Рамзия Фатыхова.

Бытует мнение, что источники заражения для детей – это их родители. По словам Рамзии Фатыховой, детей нередко заражают и близкие родственники: дяди, тети, бабушки, дедушки.

«Поэтому, если кто-то в семье заболел, важно обследовать всех членов этой семьи», – подчеркнула медик.

За последние два года все случаи туберкулеза у детей выявили на профилактических мероприятиях. Ее основным инструментом является иммунодиагностика – проба манту или диаскинтест.

«Мы проводим иммунодиагностику, но дети даже после нее заболевают. Дело в том, что родители приводят на нее детей реже, чем надо. Иногда даже после подозрительных результатов теста идут к врачу несвоевременно. Приведу пример: на протяжении трех лет один из частных детских садов Казани посещал необследованный ребенок. Ситуация дошла до осложненной формы туберкулеза с бронхолегочным поражением», – рассказала Рамзия Фатыхова.

Ребенок подвергал опасности других детей в учреждении. В ходе проверки выяснилось, что не он один не сдавал пробу манту. Детский сад был закрыт.