В Татарстане снизилась заболеваемость туберкулезом

В прошлом году в Татарстане туберкулезом заболели 654 человека – это на 17% меньше, чем в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

По ее словам, за последние десять лет заболеваемость в республике снизилась вдвое. Сегодня показатель в Татарстане на 25% ниже, чем в среднем по ПФО, и на 30% ниже общероссийского уровня.

«Всего на учете с туберкулезом в Татарстане стоят 980 человек, 41% из них – бацилловыделители. В контакте с ними состоят девять тысяч человек, из них заболели шестеро», – отметила спикер.