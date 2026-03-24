Роспотребнадзор назвал районы Татарстана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 18 районах Татарстана уровень заболеваемости туберкулезом превышает средний показатель по республике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«У нас есть территории – 18 муниципальных районов, где заболеваемость выше республиканского уровня. Например, в Менделеевском районе заболеваемость выше в три раза», – отметила она.

В этот список также вошли Черемшанский, Верхнеуслонский, Нурлатский, Зеленодольский, Агрызский, Азнакаевский, Арский, Тетюшский, Бугульминский, Нижнекамский, Дрожжановский, Мензелинский, Высокогорский, Заинский, Сармановский и Спасский районы.

«У этого явления может быть несколько причин. В общем, чем выше охват осмотрами, тем выше выявляемость. Другой аспект в том, что в этих районах было много невыявленных случаев. В 2025-м году они вошли в статистику», – объяснила Анна Алешина.