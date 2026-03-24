Общество 24 марта 2026 14:34

В прошлом году в Татарстане туберкулезом заболели 24 ребенка

В прошлом году в Татарстане туберкулезом заболели 24 ребенка
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане туберкулезом заболели 24 ребенка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«Заболели 20 детей в возрасте до 14 лет, а также четыре подростка в возрасте 15-18 лет», – конкретизировала Алешина.

По ее словам, заболеваемость туберкулезом среди детей в республике по сравнению с 2024 годом снизилась на 14%.

По данным Республиканского противотуберкулезного диспансера, 25% заболевших – дети из семей мигрантов.

#заболеваемость туберкулезом #Здоровье #медицина
