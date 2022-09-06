Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры с Китаем о внедрении карт «Мир»

Россия проводит переговоры по применению карт платежной системы «Мир» с Китаем, а также со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Сейчас 11 стран принимают наши карты „Мир“, и наши туристы могут в банкоматах снимать деньги либо оплачивать услуги, включая такие популярные направления, как Турция, Вьетнам, Южная Корея, и наши ближайшие соседи — Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — напомнил он на Восточном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты и Россия начали переговоры по заключению соглашения об использовании карт «Мир» на территории ОАЭ.

Visa и MasterCard прекратили осуществлять транзакции на территории России после ужесточения санкций. Санкционное давление выросло после начала специальной военной операции на Украине по инициативе Президента РФ Владимира Путина 24 февраля этого года.