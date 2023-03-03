Чернышенко и Хабиров открыли турнир по фиджитал-футболу в Уфе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Башкортостана Радий Хабиров открыли в Уфе новый крытый футбольный манеж и дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я — герой». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На строительство манежа было выделено в общей сложности 653 млн рублей, в том числе около 550 млн — в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В новом спортивном сооружении около 700 юных башкирских футболистов установили рекорд страны по чеканке (набиванию) мяча. Для фиксации достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.

Чернышенко вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на новую футбольную экипировку и вместе с Хабировым наградил трех лучших сельских тренеров сертификатами на миллион рублей.

«Фиджитал — это новый вид спорта на стыке образования, спорта и цифровизации. В феврале 2024 года наша страна проведет первый международный мультиспортивный турнир „Игры будущего”. В его программе будет 16 технологичных дисциплин, одна из них — фиджитал-футбол. Сегодня мы даем старт турниру в Уфе. И я призываю юных спортсменов совершенствовать свои навыки и всегда верить в свои силы», — подчеркнул вице-премьер, выступая на открытии состязаний.

Дмитрий Чернышенко также пообщался с чемпионом России по киберспорту Робертом Фахретдиновым, известным также как ufenok77. Собеседники обсудили развитие интерактивных спортивных дисциплин в стране.

В конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году турнира «Игры будущего» в Казани. Правительство страны направит на их организацию более 5 млрд рублей. Подробнее о планах по реализации этого проекта можно прочитать в материале «Татар-информа»: «На нашем стриме есть метавселенная»: смотреть «Игры будущего» в Казани позволят аватары.