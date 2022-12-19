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Официальная хроника
19 декабря 2022  17:27

Путин подписал указ о проведении турнира «Игры будущего» в Казани

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Правительству РФ разработать при участии органов государственной власти Республики Татарстан комплекс мер, направленных на подготовку и проведение <...>», – сказано в документе. 

Состязания состоятся в столице республики в 2024 году, призовой фонд составит 25 млн долларов. Основной площадкой станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Одной из главных особенностей соревнований станут фиджитал-дисциплины, когда киберспорт объединяется с физическим спортом.  

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республиканский оргкомитет возглавит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

#Рустам Минниханов #игры будущего #Владимир Путин
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