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Правительство РФ направит более 5 млрд рублей на «Игры будущего» в Казани
Подготовка и проведение киберспортивных соревнований «Игры будущего» в Казани обойдется в 5,2 млрд рублей, рассказал на совещании с вице-премьерами Премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, сумму разделят на две части: 1,8 млрд рублей будут выделены в 2023 году, остальное — в 2024-м.
«Теперь о подготовке к проведению первого международного турнира нового формата — „Игр будущего“. По указу Президента [РФ Владимира Путина] он пройдет через год в Казани и объединит традиционный и киберспорт и современные технологии. Из федерального бюджета на эти цели правительство направит в текущем году почти 1,8 млрд рублей, в следующем — почти вдвое больше. Будут привлечены частные инвестиции», — отметил Мишустин.
Он заявил, что в турнире примут участие 2 тыс. киберспортсменов, входящих в более чем 200 команд разных стран.
«Важно сделать все необходимое, чтобы этот высокотехнологичный турнир стал настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира», — добавил Премьер.
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