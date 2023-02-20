Правительство РФ направит более 5 млрд рублей на «Игры будущего» в Казани

Подготовка и проведение киберспортивных соревнований «Игры будущего» в Казани обойдется в 5,2 млрд рублей, рассказал на совещании с вице-премьерами Премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, сумму разделят на две части: 1,8 млрд рублей будут выделены в 2023 году, остальное — в 2024-м.

«Теперь о подготовке к проведению первого международного турнира нового формата — „Игр будущего“. По указу Президента [РФ Владимира Путина] он пройдет через год в Казани и объединит традиционный и киберспорт и современные технологии. Из федерального бюджета на эти цели правительство направит в текущем году почти 1,8 млрд рублей, в следующем — почти вдвое больше. Будут привлечены частные инвестиции», — отметил Мишустин.

Он заявил, что в турнире примут участие 2 тыс. киберспортсменов, входящих в более чем 200 команд разных стран.

«Важно сделать все необходимое, чтобы этот высокотехнологичный турнир стал настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира», — добавил Премьер.