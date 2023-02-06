«На нашем стриме есть метавселенная»: смотреть «Игры будущего» в Казани позволят аватары

В 2024 году Казань примет «Игры будущего», которые объединят киберспорт и физический спорт. Сегодня Рустам Минниханов провел первое заседание оргкомитета турнира, одновременно с этим стартовали третьи Фиджитал-игры, которые станут тестовыми мероприятиями для соревнований.

На первом заседании оргкомитета «Игр будущего» обозначили основные задачи для проведения соревнований

Фото: rais.tatarstan.ru

«"Игры будущего" – это инновационный проект, который сочетает цифровые технологии и физическую активность»

Первое заседание оргкомитета «Игр будущего» под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова прошло в Доме Правительства РТ. На нем были обозначены основные задачи, стоящие перед ведомствами республики во время проведения соревнований.

«"Игры будущего" – это инновационный проект, который сочетает цифровые технологии и физическую активность. Наша республика готова принять "Игры будущего", провести мероприятия на высоком организационном уровне и выполнить все обязательства», – сказал Минниханов.

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров пояснил, что основная цель соревнований – вытащить молодых ребят из-за компьютера и показать им, что здоровый образ жизни – это тоже привлекательно.

Игорья Столяров: «Мы хотим сделать человека сбалансированного и гармоничного, вытащив ребят из-за компьютера и создав жизненный баланс» Фото: rais.tatarstan.ru

«Философию не меняем. Мы хотим сделать человека сбалансированного и гармоничного, вытащив ребят из-за компьютера и создав жизненный баланс. Через спорт мы показываем, как можно сгармонизировать свою жизнь и стать прокачанным не только с точки зрения цифры, но и быть подготовленным на спортивной площадке», – заявил он.

«В 2023 году мы проверим все дисциплины из программы "Игр будущего"»

Фиджитал-игры стартовали в Казани на двух площадках одновременно. В новом IT-парке пройдут соревнования по Speedrun (прохождение игр на скорость), а в KazanExpo участники поборются в Dota 2, CS:GO, Warface и Mobile Legends: Bang Bang (игра на платформе мобильного телефона). Затем все спортсмены проведут шоу-матч в лазертаг.

«Фиджитал-игры» стартовали в Казани на двух площадках одновременно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фиджитал-игры проводятся в Казани уже в третий раз. Каждый из турниров проходит по своей дисциплине. Ранее были проведены соревнования по футболу/FIFA, хоккею/NHL, единоборствам/UFC и и многим другим направлениям. Главный вызов проходящих сейчас игр в том, что выбраны кибердисциплины, которые не имеют физических аналогов, такие как Dota 2, Speedrun, и другие.

В этом году пройдут еще несколько Фиджитал-игр, на них будут протестированы все дисциплины, которые заявлены в программе «Игр будущего», заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В прошлом году мы провели тестовые соревнования по семи дисциплинам, сделали некоторые выводы. Сегодня мы тестируем пять новых видов. В 2023 году мы проверим все дисциплины из программы «Игр будущего». Они пройдут равномерно весной, летом и в конце сезона. Мы определимся по объектам, формату, контенту и картинке», – сообщил он.

Владимир Леонов рассказал, что в этом году пройдут еще несколько Фиджитал-игр, на них будут протестированы все дисциплины, заявленные в программе «Игр будущего» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани фиджитал-центр появится в течение двух лет

Фиджитал-спорт был официально признан в России. Соответственно, в стране начала появляться инфраструктура. Первый центр открыли в Кемерово, в течение двух лет такой объект планируют открыть и в Казани, отметил Владимир Леонов.

«В конце прошлого года мы подписали предварительное соглашение с компанией, которая создала центр в Кемерово. Сейчас мы подбираем участок и хотим реализовать проект в течение двух лет. Планируем сделать его круглогодичным, чтобы центр можно было использовать в течение всего сезона», – сказал он.

Движение фиджитал набирает обороты по всей стране. Уже более половины регионов подали заявки на создание федераций, добавил первый замминистра спорта России Азат Кадыров.

Азат Кадыров отметил, что движение фиджитал набирает обороты по всей стране Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все наши усилия направлены на то, чтобы направление фиджитал получило максимальное распространение. Сейчас у нас есть наработки по развитию фиджитал-центров. Мы планируем их создание через федеральные проекты Минспорта России. Мы уже получаем заявки от регионов. Эта философия привлекательна в первую очередь для молодого поколения, когда можно поучаствовать в двух видах активностей и выявить победителя», – пояснил Кадыров.

По его словам, открытый в Кемерово центр пользуется большой популярностью и уже сейчас его расписание заполнено на месяцы вперед.

Специальная сцена с кабинками для игроков выполнена в фирменных цветах проекта – черном и зеленом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уровень организации, как на лучших мировых турнирах по Dota 2»

Перейдем к самим играм. Одна из дисциплин нынешних соревнований проходит в новом IT-парке имени Башира Рамеева, а четыре остальные – в «Казань Экспо». Там оборудована специальная сцена с кабинками для игроков, выполненная в фирменных цветах проекта – черном и зеленом. Организация и картинка турнира на одном уровне с Major по Dota 2, считает тренер команды OneMove Сергей G Брагин.

«Спорт всему голова. Для любой команды важно участвовать в LAN-турнирах. Там более это интересный формат, прикольно попробовать что-то новое. Организационный уровень хорошего турнира, как Major по Dota 2», – сообщил он.

Сергей G Брагин считает, что организация и картинка турнира на одном уровне с Major по Dota 2 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом он подчеркнул, что по прошествии времени, если такие турниры станут регулярными, они могут подарить киберспорту новые таланты. OneMove стали не единственной профессиональной командой, заявившейся на Фиджитал-игры. Так, в первом матче их соперником стал коллектив Alpha, представляющий регион Северной Америки.

Сегодня прошли игры по Dota 2. Символично, что ведущими наряду с человеком, выступила и герой из игры Marci. Также для освещения турнира были приглашены известные стримеры и аналитики кибердисциплины в России, такие как Ярослав NS Кузнецов, Дмитрий LOST Куприянов, Герман gromjke Громов, и другие.

Сегодня прошли игры по Dota 2 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На турнире создана уникальная система просмотра в формате мультивселенной. То есть зрители смогут присоединиться к трансляции как цифровые аватары, выражая через них эмоции. На экране периодически появляется зал с аккаунтами зрителей, с которыми в своеобразный диалог вступают комментаторы игр.

«На нашем стриме есть своя метавселенная. Это электронный стадион, где человек может выбрать свой аватар и посмотреть на соревнования от его лица. Мы считаем это нашим технологическим прорывом», – пояснил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Герман gromjke Громов: «У нас только начинает развиваться история, когда киберспортсмены обращаются к тренерам по физической подготовке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Объединение киберспорта и физического напрашивалось давно»

С развитием компьютерного спорта геймеры все чаще начали обращаться к услугам массажистов, психологов, тренеров по физподготовке, киберспорт все больше интергрируется со спортом физическим, поделился мнением Герман gromjke Громов.

«У нас только начинает развиваться история, когда киберспортсмены обращаются к тренерам по физической подготовке. Если твое тело физически не в порядке, то психологически тоже будешь нездоров. В перспективе такой формат смотрится интересно. Но нужно дать этому делу разогнаться, донести людям, почему это круто», – отметил комментатор.

Если такие турниры станут регулярными, они могут подарить киберспорту новые таланты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он поделился своим видением дальнейшего развития направления. По его словам, на площадке в «Казань Экспо» не хватает фудкорта и офлайн-активностей для зрителей. Также можно пригласить уже завершивших карьеру киберспортсменов, чтобы они играли с посетителями.

Фиджитал-игры привлекли внимание и профессиональных спортсменов. Одним из гостей стал призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных.

Александр Красных: «Любой спорт в свое время начинался с развлечения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фиджитал-игры – это очень интересная история. Сам факт того, что компьютерные игры можно совместить со спортом, решает большое количество проблем, в том числе со здоровьем. Любой спорт в свое время начинался с развлечения. Впоследствии по фиджитал-дисциплинам могут появиться серьезные тренеры, система подготовки и так далее», – поделился Красных.

Он добавил, что было бы здорово провести подобные соревнования и по плаванию. По мнению спортсмена, это могло бы привлечь внимание многих известных плавцов.