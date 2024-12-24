Чернышенко: Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского с апреля 2025 года

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

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По всей России с 1 апреля будущего 2025 года начнут тестировать детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя главы Правительства страны, сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку «для разных классов потребуется разный уровень тестирования».

В связи с этим Чернышенко уточнил, что за год в российские школы идут около 155 тыс. детей мигрантов.

Ранее Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий принимать в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком.

При этом в Казани могут появиться курсы для детей мигрантов по изучению русского языка. Охватить ими планируется не только будущих первоклассников, но и более взрослых ребят.