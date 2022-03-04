Черногория закрыла свое небо для российских самолетов, присоединившись к странам ЕС

Агентство гражданской авиации Черногории решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов из России. Об этом сообщило национальное телевидение Черногории, передает ТАСС.

Черногория таким образом присоединилась к странам Евросоюза, закрывшим свое небо для России 27 февраля из-за событий на Украине.

Черногорские власти 1 марта присоединились к санкциям Евросоюза против России. О солидарности с Украиной заявил Президент Черногории Мило Джуканович после саммита стран — членов НАТО. При этом в разных городах страны проходят акции в поддержку России. К таким манифестациям за последние дни присоединились города Никшич, Бар и Подгорица.

Министерство иностранных дел Черногории также предписало российскому дипломату покинуть страну в течение 72 часов, объявив его персоной нон грата.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что воздушным судам российских перевозчиков запретили приземляться, взлетать и пролетать над территорией Европейского союза. Соединенные Штаты также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Эти решения приняли в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, которую Президент РФ Владимир Путин анонсировал утром 24 февраля.