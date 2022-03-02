news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
2 марта 2022  06:31

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

news_top_970_100

Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое заявление Президент страны Джо Байден сделал во время своего выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. 

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее страны Европейского союза запретили воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать и пролетать над их территорией. Такое решение было принято в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, анонсированной Президентом РФ Владимиром Путиным утром 24 февраля. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное