США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое заявление Президент страны Джо Байден сделал во время своего выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее страны Европейского союза запретили воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать и пролетать над их территорией. Такое решение было принято в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, анонсированной Президентом РФ Владимиром Путиным утром 24 февраля.