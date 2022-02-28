ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов

Воздушным судам российских перевозчиков запретили приземляться, взлетать и пролетать над территорией Европейского союза. Об этом сообщается в документе, появившемся в официальном журнале ЕС.

«Запрещается любому воздушному судну, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками <...> или любому воздушному судну, зарегистрированному в России, или любому не зарегистрированному в России воздушному судну, которое находится в собственности или является чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, в разрешении приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза», — подчеркивается в тексте.

Запрет не распространяется на случаи, когда посадка или пролет осуществляются по экстренной необходимости. Также получить разрешение на взлет, посадку и использование воздушного пространства можно, если будет признано, что это «необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения». В таком случае страна или страны ЕС должны сообщить за две недели до выдачи такого документа.

В журнале уточняется, что запрет начинает действовать с момента публикации в журнале.