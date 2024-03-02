Церемонию закрытия «Игр будущего» покажут на канале «Россия-1»

Кадр открытия Игр будущего

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемонию закрытия мультиспортивного турнира «Игры будущего» покажут в эфире канала «Россия-1». Напомним, что игры завершатся завтра, 3 марта. Присоединиться к трансляции также можно онлайн по ссылке.

В первом турнире принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования стартовали 19 февраля, а 21-го числа состоялась официальная церемония открытия, на которую прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных стран. При этом часть из них предложили принять у себя турниры следующих лет — так, официально об этом объявили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Позднее, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сказал, что число претендентов выросло до восьми.