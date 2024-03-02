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Спорт 2 марта 2024 15:18

Церемонию закрытия «Игр будущего» покажут на канале «Россия-1»

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Церемонию закрытия «Игр будущего» покажут на канале «Россия-1»
Кадр открытия Игр будущего
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемонию закрытия мультиспортивного турнира «Игры будущего» покажут в эфире канала «Россия-1». Напомним, что игры завершатся завтра, 3 марта. Присоединиться к трансляции также можно онлайн по ссылке.

В первом турнире принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования стартовали 19 февраля, а 21-го числа состоялась официальная церемония открытия, на которую прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных стран. При этом часть из них предложили принять у себя турниры следующих лет — так, официально об этом объявили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Позднее, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сказал, что число претендентов выросло до восьми.

#игры будущего
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