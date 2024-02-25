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Восемь стран претендуют на проведение «Игр будущего», заявил Чернышенко
Восемь стран хотят провести у себя новый мультиспортивный турнир «Игры будущего». Сейчас претенденты учатся и перенимают опыт у РФ, заявил на выставке-форуме «Россия» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул: интерес из-за рубежа говорит о том, что Россия задает тренды будущего.
«Есть позитивная реакция самих спортсменов, они признали формат, в основе которого лежит принцип гармонично развитого человека. Мы видим огромный интерес: две тысячи спортсменов приехали из 107 стран мира. Игры вызывают неподдельный интерес прежде всего у молодежи, спортивной общественности», — заметил он на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта».
Чернышенко напомнил, что движение фиджитал уже объединило 63 страны, создана международная федерация.
«Восемь стран изъявили свое намерение побороться за право провести „Игры будущего“, они учатся, перенимают опыт», — добавил он.
По словам вице-премьера, концепция фиджитал была придумана Президентом России Владимиром Путиным. Такой формат позволяет вовлечь в спорт молодежь, которая раньше не была им заинтересована.
Напомним, что до 3 марта в Казани проходит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Он организован в концепции фиджитал, объединяющей соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.
Церемония открытия соревнований состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров.
Ранее глава Минспорта РТ Владимир Леонов сказал, что провести «Игры будущего» хотят сразу несколько стран. Причем это не только Казахстан и Узбекистан, лидеры которых сделали публичные заявления во время церемонии открытия турнира.
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