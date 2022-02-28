Центробанк установил официальные курсы валют на вторник

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 1 марта. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Курс доллара США составит 93,5589 рубля (с ростом на 10,0104 рубля), а евро — 104,4772 рубля (с ростом на 10,8778 рубля).

Ранее Центробанк поднял ключевую ставку до 20% годовых.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Позднее глава государства назвал это решение вынужденным. Страны Запада осудили такое развитие событий и начали ужесточать санкции против России, введя ограничения в том числе и против ЦБ.