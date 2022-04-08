Центробанк разрешил россиянам снимать евро и покупать валюту в банках

Центральный банк РФ разрешил гражданам России начиная с 11 апреля снимать со своих счетов не только американские доллары, но и евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о россиянах, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта этого года и при этом «которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов».

«Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября», — уточняется в сообщении Банка России.

Конвертация проводится по курсу финансовой организации, но выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной с использованием официального курса ЦБ РФ на день выдачи.

Кроме того, с 18 апреля ЦБ банки смогут продавать гражданам наличную валюту, но только ту, что поступила в их кассы с 9 апреля. Ранее Центробанк отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокеров, о чем сообщал «Татар-информ».

Страны Запада ужесточили санкции против России после начала объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на российской территории объявили многие иностранные компании.