Центробанк запретил снимать с валютных счетов более 10 тыс. долларов

Банк России ввел временные ограничения, касающиеся операций с наличной валютой. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — отмечается в сообщении Центробанка.

Соответствующее ограничение будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года, уточняют в ЦБ.

Россияне смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет только в рублях по рыночному курсу.

Кроме того, банки временно не будут продавать наличную валюту гражданам. Вместе с тем обменять валюту на рубли можно будет в любое время.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.