Центробанк отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокеров

Банк России начиная с 11 апреля отменит комиссию в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов у брокеров. Об этом со ссылкой на предписание регулятора сообщает Telegram-канал «Тинькофф Инвестиции». Эту информацию подтвердил и источник на финансовом рынке, передает РБК.

Комиссия для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров в размере 30% была установлена 3 марта. Уже на следующий день, 4 марта, Центробанк уменьшил ее до 12% и распространил на юридических лиц.

В последние дни курсы иностранных валют к рублю стали снижаться. В частности, сегодня американский доллар некоторое время стоил меньше 72 рублей впервые с ноября 2021 года, а евро — меньше 78 рублей впервые с июня 2020-го. Позднее они несколько отыграли свое падение.

Ранее сегодня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля на 3 процентных пункта — с 20% до 17% годовых, о чем сообщал «Татар-информ».