Банк России вновь поднял ключевую ставку — до 9,5% годовых

Банк России вновь поднял ключевую ставку, на этот раз она так же повысилась на 1 п.п., как это произошло осенью и в декабре 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п. — до 9,5% годовых», — отмечается в сообщении.

Теперь уровень ключевой ставки повысился до показателей марта-мая 2017 года. Эксперты полагают, что подобный шаг был ожидаем из-за скакнувшего уровня инфляции.

В пресс-службе ЦБ добавили, что проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

Предыдущее повышение произошло 17 декабря 2021 года, тогда ставка была поднята до 8,5%.