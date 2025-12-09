СМИ: Страны Европы объявят о конфискации российских активов не позднее следующей недели

Страны Европы планируют объявить о достижении договоренности по конфискации замороженных суверенных активов России на этой или следующей неделе. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в Правительстве Соединенного Королевства.

По информации собеседников издания, этот вопрос обсуждался накануне, 8 декабря, на встрече Премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне. Сделка будто бы «очень близка».

Украине предполагается выделить 100 млрд фунтов (133 млрд долларов) за счет замороженных российских активов. Из этой суммы примерно 8 млрд футов (10,6 млрд долларов) должна предоставить Великобритания. Средства будут потрачены либо на военную помощь, либо на восстановление страны, отмечает The Times.

При этом Япония отказалась от конфискации замороженных активов России на сумму около 30 млрд долларов по плану, предложенному Европейским Союзом. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на два источника в дипломатической службе ЕС.

Предложение обсуждалось на встрече министров финансов «Большой семерки» (G7) 8 декабря. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила о невозможности использования российских активов по юридическим соображениям.

Вместе с тем несколько собеседников издания рассказали, что позиция Японии связана с возражениями администрации Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против использования российских активов для финансирования Украины. По их данным, японские власти не хотят игнорировать точку зрения своего важнейшего союзника.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обнаружила способ, позволяющий оставить заблокированные в Евросоюзе российские активы замороженными на неопределенный срок.

Страны Евросоюза, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Более 200 млрд евро заморожены на бельгийской площадке Euroclear. Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках.

Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.