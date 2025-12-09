news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 9 декабря 2025 10:54

У ЕС нет и не может быть юридических оснований для заморозки российских активов – юрист

Читайте нас в
Телеграм

Любые попытки Евросоюза заморозить или изъять российские активы не имеют под собой законных оснований. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Я вам официально говорю: нет таких оснований. То, что происходит с нашими активами, – это в чистом виде грабеж. Нет и не может быть никаких статей в международном праве и в межгосударственных соглашениях, которые бы при любых условиях оправдывали изъятие наших активов», – сказал он.

Аграновский подчеркнул, что, даже если в договорах ЕС есть пункты, позволяющие принимать меры в условиях экономических потрясений, они не могут оправдать изъятие собственности суверенного государства.

«Я не знаю, какие функции есть конкретно в этих договорах, но я уверен, что они пытаются их истолковать неправильно. Потому что кроме договоров есть еще общие принципы международного права. Наши активы – это имущество, принадлежащее суверенному государству. Оно не может быть отнято. Это основы международного права, основы устава Организации Объединенных Наций», – пояснил юрист.

Эксперт провел четкую грань между законными процедурами и текущими действиями Запада. Он добавил, что попытки ЕС найти формальный предлог напоминают «легализацию средств, полученных преступным путем».

#евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025