Центробанк опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

Центральный Банк России не подтвердил информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля, сообщает «Интерфакс».

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», – сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник появилась информация о том, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка. Сама суть механизма и его влияние на валютный рынок не раскрывалась. Отмечается, что Центробанк начал проводить эти операции, чтобы избежать резкого укрепления рубля, так как на рынке не наблюдается спроса на валюту, сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой.

Весной 2022 года курс российской валюты начал укрепляться после введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами. С 20 мая граждане РФ могут приобретать без ограничений любые зарубежные валюты, за исключением долларов и евро.

Ранее «Татар-информ» узнал мнение экспертов о том, отражают ли данные с торгов реальную стоимость доллара и каким курс валют может быть в будущем.