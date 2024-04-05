«Центр туризма»: Полукамушки в Зеленодольске могут обустроить за 100 млн рублей

В Зеленодольске все дома исторического квартала Полукамушки выкупили инвесторы, продажа последних пяти состоялась в ноябре 2023 года. Следующим шагом должно стать благоустройства уникального квартала, которое может превратить город в центр притяжения туризма в Казанской агломерации.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, Зеленодольск участвует во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, победа в котором поможет привлечь 100 млн рублей федеральных средств.

Сегодня помощник Раиса РТ Олеся Балтусова совместно с мэром Зеленодольска Михаилом Афанасьевым встретились с инвесторами зданий исторического квартала города.

Олеся Балтусова отметила необходимость создания в Казанской зоне нового центра туризма. Она вспомнила случай, когда 17 марта на празднование Масленицы на остров-град Свияжск приехало рекордное количество посетителей. Машины создали многокилометровую пробку, некоторые из гостей вынуждены были разворачиваться и уезжать, так и не попав на праздник.

«Поэтому вблизи Казанской агломерации необходимы туристические места, которые станут новым центром притяжения, в том числе для жителей Казани. И одним из таких будет район Полукамушки. Туристы как раз по пути проезжают Раифский монастырь, дендрарий. Затем заезжают в Зеленодольск, в район Полукамушки. Если дальше проехать через Волгу, можно попасть в музей Каюма Насыри», — рассказала о маршруте «Татар-информу» начальник пресс-службы района Регина Чибрикова.

Собеседница агентства напомнила, что в 2016 году Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил концепцию, в соответствии с которой 18 из 26 домов должны быть реализованы с аукциона инвесторам.

В июне 2022 года был объявлен открытый аукцион по продаже 16 домов. Собственникам предстояло не просто воссоздать их исторический облик, а в соответствии с утвержденной концепцией ревитализации этого достопримечательного места.

Последние пять домов ушли с аукциона в ноябре в среднем за 1,5—3 млн рублей. Три дома остаются за муниципалитетом, где разместят Управление культуры, художественную галерею и библиотеку. Также планируется, что здесь появятся прогулочные пешеходные дорожки, фонтан, семейный ресторан и многое другое.

«Верю, что в Зеленодольске не зарастет туристическая тропа. Если проект победит, у нас в Татарстане появится еще одно сильное место. Полукамушки — проект, дорогой моему сердцу. Перед нами стоит задача по его благоустройству. Многое сделано, но самое интересное впереди», — отметила Балтусова.

Михаил Афанасьев подчеркнул, что наполнение каждого дома должно быть строго согласовано с концепцией.

«Никакого жилья, перепродажи, заборов. Только общественно значимые пространства, доступные для гостей и жителей Зеленодольска», — обратился он к инвесторам.

«Особо важным для нас является мнение зеленодольцев. Если инвесторам даны четкие установки по реконструкции домов, то само общественное пространство будет создаваться с учетом пожеланий горожан», — рассказал главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.

Напомним, сейчас идет всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году.

Отметим, что в этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также свыше 1,5 тыс. дворов. Первоочередные к благоустройству в предстоящем году парки, скверы, бульвары и дворы выбрали уже более 150 тыс. человек.

Голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект стартовал в 2017 году и до 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей. В частности, в прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.