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За объекты благоустройства в Татарстане проголосовало свыше 150 тыс. человек
Продолжается Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. На сегодняшний день свой голос отдали более 150 тыс. жителей Татарстана, передает пресс-служба Минстроя РТ.
В этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1,55 тысяч дворов.
Привлечь еще больше людей к голосованию призваны волонтеры, которые сейчас работают в общественных пространствах, ТЦ и иных оживленных местах городов республики. Они предлагают всем желающим выбрать ту или иную общественную территорию и делятся информацией о проекте.
Голосование проходит с 15 марта до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Конкурс стартовал в 2017 году. До 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей: 7,98 млрд из бюджета России, 13,07 млрд рублей выделила татарстанская казна. В прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств, в 2024-м запланированы работы по обустройству 64 объектов.
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