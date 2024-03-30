За объекты благоустройства в Татарстане проголосовало свыше 150 тыс. человек

Продолжается Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. На сегодняшний день свой голос отдали более 150 тыс. жителей Татарстана, передает пресс-служба Минстроя РТ.

В этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1,55 тысяч дворов.

Привлечь еще больше людей к голосованию призваны волонтеры, которые сейчас работают в общественных пространствах, ТЦ и иных оживленных местах городов республики. Они предлагают всем желающим выбрать ту или иную общественную территорию и делятся информацией о проекте.

Голосование проходит с 15 марта до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Конкурс стартовал в 2017 году. До 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей: 7,98 млрд из бюджета России, 13,07 млрд рублей выделила татарстанская казна. В прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств, в 2024-м запланированы работы по обустройству 64 объектов.